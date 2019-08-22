В ЦИК заявили, что не могут пригласить международных наблюдателей на региональные выборы

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Приглашение международных наблюдателей на региональные выборы в РФ не предусмотрено действующим законодательством, заявила в четверг ТАСС секретарь Центризбиркома России Майя Гришина.

"Закон определяет, что международные наблюдатели у нас на общенациональные выборы приглашаются. Это прямо предусмотрено законом, так что к региональным выборам это в принципе отношения не имеет", - сказала Гришина.

Она также отметила, что правом приглашать международных наблюдателей обладают только органы государственной власти и Центризбирком РФ.

Ранее в блоге на сайте радиостанции "Эхо Москвы" было опубликовано обращение ряда кандидатов в депутаты Мосгордумы и органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге с просьбой направить миссию международных наблюдателей для осуществления контроля за выборами в этих городах. Документ был адресован генсекретарю Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томасу Гремингеру, директору Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Ингибьерг Сольрун Гисладоттир и председателю Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ Георгию Церетели.

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова в среду сообщала, что ЦИК отправит информацию о ходе избирательной кампании 2019 года в БДИПЧ ОБСЕ и генеральному секретарю Совета Европы Турбьерну Ягланду.

Всего в единый день голосования 8 сентября в 85 регионах РФ пройдет более пяти тысяч выборов разных уровней, в том числе выборы в 13 заксобраний. В 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, а в трех региональных столицах - глав муниципальных образований. Кроме того, состоятся довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях).