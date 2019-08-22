Посольство РФ возмущено позицией властей Праги по факту осквернения памятника Коневу

ПРАГА, 23 августа. /ТАСС/. Посольство России в Чехии выразило возмущение отказом муниципальных властей шестого района Праги устранить следы вандализма с находящегося на его административной территории памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, который неизвестные злоумышленники осквернили в ночь на четверг. Об этом говорится в комментарии дипломатического представительства в Facebook.

"Посольство РФ в Чехии решительно осуждает совершенный в ночь с 21 на 22 августа акт вандализма в отношении памятника маршалу И.С.Коневу, установленному на площади Интербригады, - подчеркивается в документе. - Возмущены заявлением руководства района Прага-6 о том, что муниципальные власти не намерены приводить памятник в надлежащий вид".

Глава муниципалитета шестого района Праги Ондржей Коларж в четверг заявил журналистам, что памятник маршалу Коневу, как минимум, дважды в год подвергается осквернению. Это, как считает он, свидетельствует о негативном отношении пражан к советскому полководцу. Политик настаивает на устранении монумента с общественной территории и переносе его на территорию посольства РФ, которое также расположено в районе Прага-6.

"На периодическую очистку и ремонт памятника Коневу в последние годы мы потратили сотни тысяч крон [десятки тысяч долларов] бюджетных денег. Жители Праги-6 каждый год однозначно нам говорят, что не хотят здесь этот памятник. Мы начнем переговоры с русскими и предложим им перенести монумент на территорию их посольства", - сказал Коларж.

Посольство РФ указало на не вписывающуюся в общую картину бережного отношения чехов к памятникам советских солдат-освободителей позицию властей шестого района Праги. "Считаем недопустимым прикрываться мнением пражан, основываясь на трусливых действиях отдельных вандалов, нападающих по ночам на безмолвный памятник. Знаем, что в целом в Чехии бережно относятся к памяти о героях освобождении Чехословакии", - подчеркивается в комментарии диппредставительства.

Осквернение монумента советскому маршалу оскорбляет память о тысячах солдат и офицеров Красной Армии, погибших на чешской земле в боях с нацистскими оккупантами за освобождение Праги. Именно за это, в знак благодарности пражан, был установлен памятник полководцу. Атаки на него являются также осквернением памяти жертв Холокоста, поскольку именно войска 1-го Украинского фронта и возглавлявший их И.С.Конев вошли в историю как освободители узников нацистских "лагерей смерти" Освенцима и Терезина.

Атаки на памятник маршалу спровоцировали муниципальные власти

Посольство РФ уверено, что атаки на памятник маршалу Коневу "не вписываются в элементарные нормы цивилизованного поведения" и "они были спровоцированы руководством района Прага-6". Муниципальные власти несколько месяцев назад разместили у монумента так называемые "разъяснительные таблички", содержащие ничем не подтвержденные спекуляции на тему участия И.С.Конева в подготовке ввода войск стран Организации Варшавского договора в Чехословакию 21 августа 1968 года.

Руководство Праги вытесняет память о воинах-освободителях

"Атака вандалов произошла на фоне принятого под надуманным предлогом решения мэрии Праги не возвращать на свое историческое место на Староместской ратуше в центре чешской столицы памятную доску, посвященную освобождению города в 1945 году подразделениями 1-го Украинского фронта под командованием И.С.Конева. Своими действиями пражское руководство напрямую способствует вытеснению из общественной памяти чешского народа правды об освободительной миссии Красной Армии в ходе Второй мировой войны, о том, кто на самом деле освобождал Чехословакию и спас Прагу от уничтожения", - говорится в комментарии посольства.

В МИД Чехии направлена нота

Дипломатическое представительство запросило официальную реакцию чешской стороны в связи с осквернением памятника, а также заявлением руководства муниципалитета Праги-6, фактически солидаризировавшегося с вандалами, об отказе привести памятник в надлежащий вид и намерении перенести его на территорию посольства РФ. Соответствующая нота была направлена в МИД Чехии.

"Ожидаем, что чешской стороной будет проведено тщательное расследование с привлечением к ответственности виновных. Исходим из того, что будут приняты необходимые меры для недопущения повторения подобных инцидентов в будущем. Предыдущие акты вандализма в отношении памятников освободителям Праги так и остались безнаказанными. Рассчитываем на понимание и активную поддержку чешской общественности", - отмечается в документе.

Вандалы облили красной краской постамент и нижнюю часть скульптуры маршала Конева и оставили на памятнике оскорбительные надписи. В комиссариате полиции Праги в четверг ТАСС сообщили, что по факту осквернения памятника началось расследование. Злоумышленникам грозит уголовное преследование по статьям "вандализм" и "причинение ущерба чужому имуществу".

Памятник Коневу был установлен в Праге в 1980 году. Событие было приурочено к 35-й годовщине освобождения чешской столицы от нацистов войсками 1-го Украинского фронта, которыми командовал Конев.