КИЕВ, 23 августа. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова вылетела в Киев, сообщили корреспонденту ТАСС в пятницу в пресс-службе посольства России на Украине.

"Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова самолетом направляется в Киев", - сообщили в диппредставительстве. При этом цель визита в посольстве не уточнили.

В аппарате омбудсмена подтвердили информацию.

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков ранее заявил о возможности скорого обмена между Украиной и Россией удерживаемыми лицами, в числе которых будут и украинские моряки. Адвокат осужденных на Украине граждан РФ Максима Одинцова, Александра Баранова и Евгения Мефедова Валентин Рыбин сообщил в комментарии "Известиям", что в ближайшие несколько дней может состояться такой обмен.

В беседе с корреспондентом ТАСС он подтвердил, что в отношении осужденных на Украине россиян "проходят юридическую процедуру оформления обмена удерживаемыми лицами с РФ". В частности, в четверг суд на Украине изменил меру пресечения Мефедову, которая позволяет осуществить такой его обмен.