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Комиссия по расследованию вмешательства в дела России получает новые материалы

В Госдуме займутся изучением и анализом этой информации

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России получает новые материалы. Об этом в пятницу на первом заседании комиссии сообщил ее глава, председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

"Надо сказать, что новые материалы и информация по вопросу работы комиссии поступают к нам в распоряжение", - сказал он.

Пискарев напомнил, что в рамках своих полномочий комиссия займется изучением и анализом этой информации, "новых данных и обстоятельств вмешательства иностранных государств" во внутренние дела РФ. Результаты работы комиссии будут представлены общественности, парламентам других стран и международным организациям.

"При наличии оснований нами могут быть подготовлены и законодательные меры по защите нашего суверенитета, - отметил глава комиссии. - Мы уже направили запросы во все российские правоохранительные структуры, а также в органы государственной власти, в иные органы и организации по предоставлению имеющейся информации".

Совет Госдумы 19 августа принял решение об образовании комиссии по предложению всех фракций.

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Пискарев, Василий Иванович
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