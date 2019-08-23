МИД РФ предупредил россиян о возможных беспорядках в Венесуэле 24-25 августа

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России предупредило о возможности возникновения беспорядков во время манифестаций оппозиционных сил Венесуэлы 24-25 августа. Соответствующее сообщение в пятницу распространил Департамент Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ.

"24-25 августа в Каракасе ожидаются манифестации оппозиционных сил. Повышенные меры безопасности, перекрытие дорог, ограничения движения транспорта. Не исключены уличные беспорядки", - говорится в сообщении ДСКЦ в Twitter.

Политическая ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.