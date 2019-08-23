Кремль не комментирует избрание меры пресечения Уилану

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. В Кремле не комментируют вопросы избрания меры пресечения обвиняемому в шпионаже гражданину США Полу Уилану. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, почему Уилан до сих пор содержится под стражей.

"Я не могу ответить на этот вопрос, это не [вопрос] администрации президента", - сказал он журналистам.

48-летний Пол Уилан, имеющий, помимо гражданства США, подданство Великобритании, а также гражданство Канады и Ирландии, числится руководителем службы безопасности в крупной американской компании BorgWarner, которая базируется в Мичигане и занимается производством различных комплектующих для автомобилей. 28 декабря прошлого года сотрудники ФСБ России задержали его в Москве при проведении шпионской акции. Следственным управлением ФСБ России в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.