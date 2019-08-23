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В Калужской области ФСБ пресекла деятельность экстремистской ячейки, спонсировавшей ИГ

В ней состояли шестеро выходцев из Центральной Азии
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© Снимок с видео/ЦОС ФСБ РФ/ТАСС, архив

ТАСС, 23 августа. ФСБ совместно с Росгвардией пресекла деятельность религиозно-экстремистской организации, спонсировавшей запрещенную в РФ международную террористическую организацию "Исламское государство" (ИГ). Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

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"Федеральной службой безопасности при силовой поддержке Росгвардии на территории Калужской области в рамках возбужденного уголовного дела пресечена деятельность религиозно-экстремистской ячейки, осуществлявшей материальное обеспечение международной террористической организации "Исламское государство", запрещенной на территории РФ", - сообщили в ЦОС.

Как сообщили в ЦОС, в экстремистскую ячейку входили шестеро уроженцев государств Центрально-Азиатского региона. По указанию эмиссаров ИГ они собирали и переправляли деньги в Сирию для финансирования террористической деятельности. Проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

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