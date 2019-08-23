{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Сирии
Обновлено 

Путин обсудил с Эрдоганом работу по запуску Конституционного комитета Сирии

Также затрагивались вопросы ближневосточной повестки дня и дальнейшего развития двустороннего сотрудничества

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом вопросы формирования и запуска Конституционного комитета Сирии.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, лидеры обсудили борьбу с терроризмом в Сирии. "С учетом предстоящего в сентябре пятого саммита государств-гарантов астанинского процесса (России, Ирана и Турции - прим. ТАСС) рассматривались и другие аспекты сирийского урегулирования, включая проводимую Россией, Турцией и Ираном совместно с ООН работу по формированию и запуску Конституционного комитета", - говорится в сообщении.

Также затрагивались вопросы ближневосточной повестки дня и дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСирияРоссияКризис в СирииЭрдоган, Реджеп Тайип
Комиссия по расследованию вмешательства в дела России пригласит журналистов DW
В Госдуме хотят задать сотрудникам Deutsche Welle вопросы о призывах к участию в несанкционированных акциях
Читать полностью