Путин и Нетаньяху обсудили совместную борьбу с международным терроризмом

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили по телефону вопросы совместной борьбы с международным терроризмом и взаимодействие на сирийском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"Выражена обоюдная заинтересованность в поддержании российско-израильского взаимодействия на сирийском направлении, в совместной борьбе с международным терроризмом", - говорится в сообщении.

В телефонном разговоре Нетаньяху проинформировал Путина об итогах своего недавнего визита на Украину.

"Премьер-министр Израиля информировал главу российского государства об итогах своего недавнего визита на Украину", - говорится в сообщении. Израильский премьер находился в Киеве с двухдневным визитом 19-20 августа.

Путин и Нетаньяху затронули также вопросы дальнейшего укрепления двустороннего торгово-экономического сотрудничества и условились о продолжении контактов.