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Санкции США против России из-за "дела Скрипалей"

Слуцкий прокомментировал введение второго пакета санкций США по "делу Скрипалей"

По словам главы комитета Госдумы по международным делам, ограничения не остановят рост влияния России в мире

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Второй пакет санкций США в отношении РФ, связанный с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, - очередной акт провокации, который никак не отразится на развитии России и росте ее влияния в мире. Такое мнение в пятницу в беседе с ТАСС выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

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В пятницу Госдепартамент распространил уведомление о вступлении в силу второго пакета с 26 августа.

"Второй пакет санкций США по "делу Скрипалей" - очередной акт мощнейшей провокации Запада против России", - сказал Слуцкий, напомнив, что недавно Скотленд-Ярд был вынужден признать отсутствие доказательств причастности российской стороны к инциденту в Солсбери. Российские дипломаты при этом не могут получить доступ к Скрипалям или материалам дела. "Все это еще раз указывает на то, что бенефициаром кампании под флагом "хайли лайкли" были круги, находящиеся далеко за пределами Лондона", - убежден Слуцкий.

"Ни одни санкции, ни одни провокации не смогут остановить поступательное развитие России, укрепление нашей экономики, обороноспособности и влияния на международной арене", - продолжил парламентарий.

Слуцкий напомнил, что "против России с 2014 года действуют более 70 различного рода санкций США". "Очередные рестрикция, по сути, уже дублируют действующие антироссийские ограничительные меры, - констатировал депутат. - Санкционная дубинка превратилась в один из главных инструментов Вашингтона для продвижения собственных интересов на мировых рынках". По его словам, "все это только, к сожалению, расширяет пропасть в российско-американском диалоге", а президент США Дональд Трамп в свою очередь испытывает на себе давление русофобского лобби.

2 августа стало известно, что Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций в отношении Москвы в связи с "делом Скрипалей", в том числе запрещающего американским финансовым организациям с 26 августа участвовать в первичном размещении российских суверенных еврооблигаций и предоставлять правительству РФ нерублевые займы. Также Вашингтон будет выступать против предоставления займов, финансовой или технической помощи Москве международными финансовыми институтами, такими как Всемирный банк или Международный валютный фонд.

Теги
СШАРоссияСлуцкий, Леонид ЭдуардовичСанкции США против России из-за "дела Скрипалей"
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