Слуцкий прокомментировал введение второго пакета санкций США по "делу Скрипалей"

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Второй пакет санкций США в отношении РФ, связанный с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, - очередной акт провокации, который никак не отразится на развитии России и росте ее влияния в мире. Такое мнение в пятницу в беседе с ТАСС выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Что известно о россиянах, которых Скотленд-Ярд подозревает в покушении на Скрипалей

В пятницу Госдепартамент распространил уведомление о вступлении в силу второго пакета с 26 августа.

"Второй пакет санкций США по "делу Скрипалей" - очередной акт мощнейшей провокации Запада против России", - сказал Слуцкий, напомнив, что недавно Скотленд-Ярд был вынужден признать отсутствие доказательств причастности российской стороны к инциденту в Солсбери. Российские дипломаты при этом не могут получить доступ к Скрипалям или материалам дела. "Все это еще раз указывает на то, что бенефициаром кампании под флагом "хайли лайкли" были круги, находящиеся далеко за пределами Лондона", - убежден Слуцкий.

"Ни одни санкции, ни одни провокации не смогут остановить поступательное развитие России, укрепление нашей экономики, обороноспособности и влияния на международной арене", - продолжил парламентарий.

Слуцкий напомнил, что "против России с 2014 года действуют более 70 различного рода санкций США". "Очередные рестрикция, по сути, уже дублируют действующие антироссийские ограничительные меры, - констатировал депутат. - Санкционная дубинка превратилась в один из главных инструментов Вашингтона для продвижения собственных интересов на мировых рынках". По его словам, "все это только, к сожалению, расширяет пропасть в российско-американском диалоге", а президент США Дональд Трамп в свою очередь испытывает на себе давление русофобского лобби.

2 августа стало известно, что Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций в отношении Москвы в связи с "делом Скрипалей", в том числе запрещающего американским финансовым организациям с 26 августа участвовать в первичном размещении российских суверенных еврооблигаций и предоставлять правительству РФ нерублевые займы. Также Вашингтон будет выступать против предоставления займов, финансовой или технической помощи Москве международными финансовыми институтами, такими как Всемирный банк или Международный валютный фонд.