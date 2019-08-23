Володин: Европарламент и ПАСЕ должны оценить риски размещения ракет США в Европе

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Европарламент и Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) должны взвесить все риски, связанные с размещением в странах Европы американских ракет, было бы правильно провести для этого внеочередные заседания. Об этом в пятницу журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"ПАСЕ должна осознать свою ответственность перед гражданами стран, входящих в состав Совета Европы, и вместе с Евросоюзом сделать все для сохранения безопасности на европейском континенте, - сказал он. - Было бы правильным собрать внеочередное заседание Парламентской ассамблеи СЕ и Европарламента для рассмотрения вопроса о размещении американских ракет на территории Европы". Спикер подчеркнул, что еще "есть возможность избежать ошибок" и "парламентарии должны все сделать для этого".

По мнению Володина, зарубежным парламентам, в первую очередь, стран Европы, также "правильно было бы обсудить последствия размещения на их территории американских ракет".