Власти Крыма прокомментировали исчезновение слова "Россия" из подписи к фото в Guardian

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 августа. /ТАСС/. Исправление британской The Guardian подписи к фотографии с крымского фестиваля "Таврида - АРТ", где изначально упоминалась Россия, свидетельствует о давлении властей западных стран на СМИ. Об этом заявил в пятницу ТАСС заместитель председателя Совета министров Крыма - постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов.

The Guardian поместила снимок с фестиваля, сделанный фотокорреспондентом ТАСС Сергеем Мальгавко, в топ-20 лучших снимков дня с подписью: "Крым, Россия. Гости посещают 5-й фестиваль "Таврида-АРТ" недалеко от города Судак". Однако позднее слово "Россия" из подписи снимка удалили.

"Я считаю, что это влияние руководства, власти - тех кругов, которые отстаивают прежнюю антикрымскую, антироссийскую позицию. Это свидетельство отсутствия свободы печати за рубежом [в странах Запада] - в Британии, в частности. Ведь они оказывают давление: если журналист написал "Крым. Россия", его обязательно поправят", - сказал Мурадов.

По его словам, подобные случаи будут происходить, пока не поменяется позиция правящих кругов стран Запада.

Член комитета по международным делам Совета Федерации, сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал появление самой подписи на сайте The Guardian "оговоркой по Фрейду".

"Это оговорка, как говорится, по Фрейду. И правильная оговорка. Я считаю, что это положительные явления. Это говорит о том, что постепенно, шаг за шагом, признание российского Крыма состоится, потому что отношение к его статусу меняется. Все понимают, что Крым - это Россия. Причем, даже те, кто не глубоко интересуется политическими процессами", - отметил Цеков.

После госпереворота на Украине власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение проголосовали 96,7% и 95,6%, соответственно. 18 марта того же года президент РФ Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

Фестиваль творческих сообществ "Таврида - АРТ" проходит в Крыму 20-26 августа. Он собрал на одной площадке более 50 тыс. человек, среди которых 4,5 тыс. молодых деятелей культуры из 85 регионов России и других стран.