Путин встретится с Эрдоганом 27 августа во время визита турецкого лидера в Россию

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 27 августа встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом во время его визита в РФ, сообщил ТАСС пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Да", - сказал он в ответ на вопрос, запланирована ли у Путина встреча с Эрдоганом в этот день.

Ранее агентство Reuters сообщило об официальном визите президента Турции в Россию 27 августа, во время которого запланирована встреча с российским лидером.

В пятницу Путин и Эрдоган провели телефонный разговор и обсудили вопросы формирования и запуска Конституционного комитета Сирии и борьбу с терроризмом. Также затрагивались темы ближневосточной повестки дня и дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, взаимодействия по стабилизации обстановки в зоне деэскалации в Идлибе.

Как ранее сообщил официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын, саммит РФ, Ирана и Турции пройдет в Анкаре 16 сентября, в Кремле точную дату встречи не назвали, отметив, что саммит готовится. Спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев отмечал, что на предстоящем саммите будут обсуждаться все аспекты урегулирования в Сирии, среди которых гуманитарные и политические вопросы.