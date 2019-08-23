Кандидаты в губернаторы Петербурга на дебатах обсудили вопросы социальной политики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Кандидаты в губернаторы Санкт-Петербурга обсудили вопросы обеспечения города социальными объектами и озвучили предложения по сокращению очередей в детские сады. Эти темы были подняты в пятницу на предвыборных дебатах, посвященных социальной политике, здравоохранению и образованию, в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

В дебатах приняли участие депутат Госдумы Владимир Бортко, выдвинутый КПРФ, а также депутаты Законодательного собрания города Надежда Тихонова от партии "Справедливая Россия" и Михаил Амосов - кандидат от "Гражданской платформы".

Кандидаты сошлись во мнении, что строительство социальных объектов должно быть обязательным для городских застройщиков, занятых возведением жилья. Бортко отметил, что, несмотря на необходимость вложений значительных средств, застройщики обязаны обеспечивать жилые массивы детскими садами, школами и поликлиниками. "Я был в одной строительной организации, они очень возмущались тем, что должны строить садики: "Почему не город строит, почему мы должны вкладываться?" - Потому что вы здесь живете", - сказал он.

Тихонова считает, что "в интересах человека, а не застройщика нужно вести грамотную, вдумчивую политику, в том числе и в градостроительстве". "Нельзя выдавать застройщику разрешение на дальнейшее строительство, если он еще комплексно не выполнил все, что он обещал в первой и второй очереди. Нельзя ставить на последнюю очередь сдачу социальных объектов", - сказала она.

Амосов предложил ввести систему детсадовских сертификатов, при которой каждая семья будет иметь возможность самостоятельно решать, куда отнести этот сертификат - в государственный детский сад или частный.

Потребность в социальных объектах

По оценкам городских властей, Санкт-Петербургу до 2024 года дополнительно нужно построить 169 детских садов, 84 школы и 54 объекта здравоохранения. По предварительным расчетам, чтобы ликвидировать дефицит объектов социальной инфраструктуры, городу до 2024 года потребуются 309 млрд рублей.

На то, что жилищная застройка не должна опережать по своим темпам появление социальной инфраструктуры, ранее неоднократно обращал внимание временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. По его словам, одна из задач, которую сейчас решает город, - это обеспечение в будущем плановой застройки новых кварталов, чтобы компании еще до получения разрешения на строительство брали на себя обязательства по созданию социальной инфраструктуры и выполняли их в срок.

Предвыборные дебаты

На четвертых предвыборных дебатах кандидаты обсудили также доступность медицинской помощи, меры поддержки социально незащищенных категорий граждан, а также вопросы качества образования и справедливой оплаты труда врачей и учителей.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября. Избирательная кампания стартовала 31 мая, все кандидаты в губернаторы должны были преодолеть муниципальный фильтр - собрать 10% подписей депутатов муниципальных советов, представляющих три четверти от всех муниципальных образований.