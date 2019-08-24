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Захарова прокомментировала обещания украинского министра поднять флаг над Владивостоком

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что "над Владивостоком снова будет украинский флаг"
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Сергей Карпухин/ТАСС

ТАСС, 24 августа. Украинские политики своими заявлениями извращают концепцию мирного сотрудничества от Лиссабона до Владивостока. Об этом написала в субботу на своей странице в Facebook официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя высказывания министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна.

Ранее Омелян выступил с утверждением о том, что "над Владивостоком снова будет украинский флаг", как это было "100 лет назад", сообщило украинское интернет-издание "ПолитНавигатор". Схожее послание политик также разместил на своей странице в Facebook.

Процитировав слова Омеляна, Захарова подчеркнула, что данная мысль - "не столько глупая, сколько чудовищная". Как напомнила представитель российского внешнеполитического ведомства, в 1918-1919 годах "Владивосток был оккупирован войсками Чехословакии, США, Японии, Канады и других стран".

"И это "как 100 лет назад" относится не столько к украинскому, а в принципе к оккупационным флагам в этом регионе", - отметила Захарова. "То есть философия де Голля извращена до неузнаваемости, и вместо единого пространства мирного сотрудничества от Лиссабона до Владивостока Европе через Украину подкидывают совсем иные концепции", - отметила Захарова.

Во вторник французский лидер Эмманюэль Макрон на своей странице в Facebook по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным написал на русском языке, что прогресс по многим политическим или экономическим вопросам во франко-российских отношениях очевиден в связи с тем, что стороны прилагают усилия для развития связей. По его мнению, Россия - это "очень глубоко европейская страна", и Франция верит "в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока".

Теги
УкраинаРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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