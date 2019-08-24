Захарова прокомментировала обещания украинского министра поднять флаг над Владивостоком

ТАСС, 24 августа. Украинские политики своими заявлениями извращают концепцию мирного сотрудничества от Лиссабона до Владивостока. Об этом написала в субботу на своей странице в Facebook официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя высказывания министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна.

Ранее Омелян выступил с утверждением о том, что "над Владивостоком снова будет украинский флаг", как это было "100 лет назад", сообщило украинское интернет-издание "ПолитНавигатор". Схожее послание политик также разместил на своей странице в Facebook.

Процитировав слова Омеляна, Захарова подчеркнула, что данная мысль - "не столько глупая, сколько чудовищная". Как напомнила представитель российского внешнеполитического ведомства, в 1918-1919 годах "Владивосток был оккупирован войсками Чехословакии, США, Японии, Канады и других стран".

"И это "как 100 лет назад" относится не столько к украинскому, а в принципе к оккупационным флагам в этом регионе", - отметила Захарова. "То есть философия де Голля извращена до неузнаваемости, и вместо единого пространства мирного сотрудничества от Лиссабона до Владивостока Европе через Украину подкидывают совсем иные концепции", - отметила Захарова.

Во вторник французский лидер Эмманюэль Макрон на своей странице в Facebook по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным написал на русском языке, что прогресс по многим политическим или экономическим вопросам во франко-российских отношениях очевиден в связи с тем, что стороны прилагают усилия для развития связей. По его мнению, Россия - это "очень глубоко европейская страна", и Франция верит "в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока".