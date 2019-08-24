В Кремле назвали отставку Яковенко обычной ротацией глав диппредставительств

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Отставка Александра Яковенко с поста посла России в Великобритании не связана с ухудшением отношений двух стран. Как заявил в субботу ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, речь идет об обычной ротации глав дипломатических представительств.

"Это обычная ротация глав диппредставительств", - пояснил он.

Песков также отрицательно ответил на вопрос, связан ли уход Яковенко со своего поста ухудшением Ранее сегодня посольство РФ в Великобритании сообщило, что Яковенко завершил свою дипломатическую миссию в Лондоне и отбыл в Россию.

Как говорится в заявлении на сайте диппредставительства, временным поверенным в делах посольства назначен советник-посланник Иван Володин.

Яковенко был назначен послом России в Великобритании в 2011 году.отношений Москвы и Лондона.