В Крыму заявили, что позитивных сигналов с Украины о пуске в регион воды из Днепра не было

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 августа. /ТАСС/. Крым не получил позитивных сигналов с Украины о пуске на полуостров воды из Днепра, которая помогла бы решить проблемы, появившиеся после начала водной блокады региона, сообщил ТАСС заместитель председателя Совета министров Крыма - постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов.

Ранее Мурадов отмечал, что Днепр заходит на Украину с территории России, а значит, река имеет международный статус. Пуск в Крым днепровской воды помог бы решить ряд проблем северной части полуострова, и власти Крыма намеревались обратиться к руководству страны с просьбой "помочь начать зондаж и, может быть, переговорный процесс с украинской стороной".

"С украинской стороны никаких позитивных сигналов по этому вопросу не поступает, переговоров не ведется. Украинские официальные лица заявляют, что никакой воды они давать крымчанам не будут", - сказал собеседник.

Он уточнил, что при этом ряд известных украинских политиков, в том числе бывший президент Украины Леонид Кравчук, в публичном поле негативно высказываются о перекрытии Северо-Крымского канала и последовавшей за этим водной блокаде Крыма.

"Наша позиция известна. Мы с водной проблемой в целом справляемся: собираем стоки рек, бурим скважины, рассматриваются варианты, которые могут касаться строительства опреснительных заводов, водоводов. Тем не менее, есть требования международного законодательства, касающееся стоков международных вод, в том числе - в части технических сооружений, которые имеют международный статус, таких, как Северо-Крымский канал", - добавил Мурадов.

Регион испытывает проблемы с водоснабжением и орошением земель с 2014 года, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, которая поступала по Северо-Крымскому каналу. Канал обеспечивал около 90% потребности полуострова в воде - как в питьевой, так и для орошения сельхозземель. В наиболее сложной ситуации оказались восточные и северные регионы полуострова. На севере Крыма проблемы возникли в Джанкойском, Красноперекопском районах и городе Армянске, где наблюдается засоление подземных вод.

Благодаря поддержке Минприроды России в Крыму реализован проект по использованию подземных вод для организации водоснабжения населения полуострова. В частности, в сентябре 2016 года завершилось строительство трех водозаборов, пробурено 36 скважин, общий объем подаваемой воды составил 195 тыс. куб. м в сутки, что позволило обеспечить питьевой водой около 400 тыс. жителей на востоке Крыма по временной схеме, которая эксплуатируется до настоящего времени.