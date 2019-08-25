Кремль надеется на здравый смысл участников G7 при восстановлении отношений с Россией

Такое мнение ТАСС высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Если мы возьмем "семерку", то с подавляющим большинством участников этой группы у России отношения восстанавливаются и сейчас находятся на достаточно позитивном треке, будь то Франция, будь то Италия, - сказал он, отметив также, что у РФ традиционно тесные отношения с Германией и Японией. - С некоторыми странами пока восстанавливать [отношения] не удается, но мы надеемся, что здравый смысл рано или поздно возобладает".

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин является сторонником восстановления отношений со всеми странами, с которыми эти отношения в последнее время начали переживать не лучшее время.

Комментируя сообщения СМИ, что лидеры G7 договорились не расширяться за счет Москвы, ограничившись лишь более тесной координацией с Россией, представитель Кремля заявил, что эффективная координация по вопросам глобальной экономики и политики невозможна без КНР и Индии.

"Что касается взаимодействия с "семеркой", то любое взаимодействие должно иметь конечную цель, - сказал он, отвечая на вопрос агентства, готова ли Россия к более тесной координации с G7, если при этом не будет восстановлена "восьмерка". - Если для того, чтобы координироваться по глобальным процессам - будь то политика, геополитика или экономика - то, конечно, гораздо более эффективно это делать все-таки с участием крупнейших стран мира, потому что говорить о макрополитике, о макроэкономике без Китая, без Индии вряд ли логично".