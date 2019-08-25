Песков: эффективная координация по вопросам глобальной политики невозможна без КНР и Индии

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не представляет эффективного осуществления координации по вопросам мировой политики и экономики без участия Китая и Индии. Об этом он заявил в воскресенье ТАСС.

"Что касается взаимодействия с "семеркой", то любое взаимодействие должно иметь конечную цель, - сказал он, отвечая на вопрос агентства, готова ли Россия к более тесной координации с G7, если при этом не будет восстановлена "восьмерка". - Если для того, чтобы координироваться по глобальным процессам, будь то политика, геополитика или экономика, то, конечно, гораздо более эффективно это делать все-таки с участием крупнейших стран мира, потому что говорить о макрополитике, о макроэкономике без Китая, без Индии вряд ли логично".