В Кремле подтвердили проработку нового саммита "нормандской четверки"

В Крыму заявили, что позитивных сигналов с Украины о пуске в регион воды из Днепра не было

Постоянный представитель региона при президенте Георгий Мурадов отметил, что при этом ряд известных украинских политиков в публичном поле негативно высказываются о перекрытии Северо-Крымского канала

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