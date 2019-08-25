{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине

В Кремле подтвердили проработку нового саммита "нормандской четверки"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова канцлера ФРГ Ангелы Меркель

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. В Кремле подтвердили проработку возможности проведения нового саммита "нормандской четверки" (Франция, Германия, Россия, Украина), отметив, что этой встрече должна предшествовать большая "домашняя работа".

"Возможность организации такого саммита действительно прорабатывается, но перед этим должна быть проделана достаточно большая "домашняя работа", - заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он про просьбе агентства прокомментировал слова канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что Германия и Франция работают над организацией саммита "нормандской четверки" в ближайшее время в Париже.

Теги
Меркель, АнгелаУкраинаГерманияРоссияФранцияКризис на УкраинеПесков, Дмитрий Сергеевич
В Крыму заявили, что позитивных сигналов с Украины о пуске в регион воды из Днепра не было
Постоянный представитель региона при президенте Георгий Мурадов отметил, что при этом ряд известных украинских политиков в публичном поле негативно высказываются о перекрытии Северо-Крымского канала
Читать полностью