Главы МИД России и Анголы обсудят в Москве урегулирование африканских кризисов

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и Анголы Сергей Лавров и Мануэл Домингуш Аугушту 26 августа в Москве обсудят расширение торгово-экономических связей двух стран и коснутся тематики урегулирования кризисов в Африке.

"Министры проведут углубленный обмен мнениями по представляющим взаимный интерес темам глобальной и региональной повестки дня, включая урегулирование кризисных ситуаций в "горячих точках" Африканского континента - Демократической Республике Конго, ЦАР, Южном Судане, Сомали", - информировали в МИД РФ.

Особое внимание министры планируют уделить задачам дальнейшего продвижения двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества в сферах промышленности, добычи полезных ископаемых, межбанковской кооперации, а также расширения деловых контактов между регионами двух стран.

Кроме того, главы внешнеполитических ведомств обсудят вопросы подготовки и проведения в октябре в Сочи экономического форума и саммита Россия - Африка.

Как отметили в российском дипведомстве, между РФ и Анголой поддерживается конструктивный политический диалог. В его основе - "близкое восприятие глобальных процессов, созвучность подходов двух стран к вопросам формирования справедливого миропорядка, верховенства международного права, приверженность принципу невмешательства во внутренние дела суверенных государств". Россия и Ангола тесно взаимодействуют в рамках ООН и на других многосторонних площадках, добавили в МИД РФ.