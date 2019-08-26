Умер экс-депутат Госдумы Ришат Абубакиров

КАЗАНЬ, 26 августа. /ТАСС/. Бывший депутат Госдумы и экс-заместитель гендиректора "Татнефти" Ришат Абубакиров умер в Татарстане на 61-м году жизни. Об этом ТАСС в понедельник сообщил глава администрации Альметьевска Тимур Нагуманов.

"Да, сегодня ночью", - сказал он, отметив, что похороны пройдут 26 августа.

Ришат Абубакиров - почетный гражданин Альметьевского района и города Альметьевска. Родился 4 июля 1959 года в деревне Новое Каширово Альметьевского района Татарстана. Занимал должности заместителя генерального директора ОАО "Татнефть", главы города Альметьевска, Альметьевского района. В 2011-2016 годах являлся депутатом Госдумы шестого созыва.