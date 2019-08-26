В СФ заявили, что РФ будет развивать отношения с Абхазией, кто бы ни победил на выборах

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает достаточно предсказуемым то, что на выборах президента Абхазии состоится второй тур. Он убежден, что кто бы ни победил, Россия продолжит выстраивать добрососедские отношения с республикой.

"Кто бы ни победил на выборах, Россия будет строить с Абхазией добрососедские отношения как это было принято. Мы признали Абхазию еще в 2008 году, и наша политика в отношении нее не изменилась. Мы считаем Абхазию дружественным государством и приложим все усилия, чтобы развивать наши отношения в будущем", - сказал Джабаров ТАСС.

По его мнению, исход голосования, при котором состоится второй тур выборов, был предсказуем. "То, что будет второй тур, было понятно. Слишком много кандидатов и все достаточно известные в Абхазии люди. Я думаю, надо дождаться результатов второго тура", - добавил первый зампред международного комитета СФ.

Согласно данным ЦИК Абхазии, по итогам прошедшего 25 августа голосования на выборах президента республики из девяти кандидатов во второй тур вышли ее действующий глава Рауль Хаджимба и председатель оппозиционной партии "Амцахара" (Родовые огни) Алхас Квициния.

Второй тур выборов должен пройти в течение двух недель.