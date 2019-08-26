Вице-премьер Крыма заявил, что нарушений на выборах в Абхазии не зафиксировано

СУХУМ, 26 августа. /ТАСС/. Наблюдатели на зафиксировали нарушений на выборах президента Абхазии, прошедших 25 августа, сообщил в понедельник ТАСС вице-премьер Крыма - постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов. Он находится в Сухуме в качестве наблюдателя на президентских выборах.

"Нарушений не зафиксировала наша группа. И со стороны других международных наблюдателей никаких сообщений о нарушениях [не поступило]", - сказал Мурадов.

По данным ЦИК, кандидаты в президенты Абхазии - действующий глава республики Рауль Хаджимба и председатель оппозиционной партии "Амцахара" ("Родовые огни") Алхас Квициния - вышли во второй тур, который пройдет 8 сентября.