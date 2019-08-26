Наблюдатели из Госдумы не зафиксировали нарушений на выборах президента Абхазии

СУХУМ, 26 августа. /ТАСС/. Наблюдатели из Госдумы не зафиксировали нарушений на прошедших 25 августа президентских выборах в Абхазии. Об этом сообщил в понедельник журналистам первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Он возглавляет делегацию наблюдателей Госдумы на выборах.

"Выборы не сопровождались нештатными ситуациями, мы их не отмечаем, и надеемся, что их не будет и в период между первым и вторым туром, а также после второго тура", - Затулин.

По его мнению, важно, чтобы было обеспечено доверие к самому процессу выборов. "Проигрыш на выборах президента Абхазии - не конец политической карьеры, и это не свидетельство неуважения к кандидату. Все кандидаты - уважаемые люди и в Абхазии, и в России, и мы отказываемся от привычного разговора, кто из них самый пророссийской кандидат, все они ответственно относятся к российско-абхазским отношениям", - отметил Затулин.

По данным ЦИК Абхазии, два кандидата - действующий президент Рауль Хаджимба и оппозиционер Алхас Квициния вышли во второй тур выборов, который состоится 8 сентября.