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Наблюдатели из Госдумы не зафиксировали нарушений на выборах президента Абхазии

Как сообщил глава делегации наблюдателей ГД на выборах Константин Затулин, выборы не сопровождались нештатными ситуациями
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин Валерий Матыцин/ТАСС
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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин
© Валерий Матыцин/ТАСС

СУХУМ, 26 августа. /ТАСС/. Наблюдатели из Госдумы не зафиксировали нарушений на прошедших 25 августа президентских выборах в Абхазии. Об этом сообщил в понедельник журналистам первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Он возглавляет делегацию наблюдателей Госдумы на выборах.

"Выборы не сопровождались нештатными ситуациями, мы их не отмечаем, и надеемся, что их не будет и в период между первым и вторым туром, а также после второго тура", - Затулин.

По его мнению, важно, чтобы было обеспечено доверие к самому процессу выборов. "Проигрыш на выборах президента Абхазии - не конец политической карьеры, и это не свидетельство неуважения к кандидату. Все кандидаты - уважаемые люди и в Абхазии, и в России, и мы отказываемся от привычного разговора, кто из них самый пророссийской кандидат, все они ответственно относятся к российско-абхазским отношениям", - отметил Затулин.

По данным ЦИК Абхазии, два кандидата - действующий президент Рауль Хаджимба и оппозиционер Алхас Квициния вышли во второй тур выборов, который состоится 8 сентября.

Теги
АбхазияРоссияХаджимба, Рауль ДжумковичЗатулин, Константин Федорович
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