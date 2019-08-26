Лавров сообщил, что обсудит с главой МИД Анголы реализацию договоренностей лидеров

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров намерен обсудить с главой МИД Анголы Мануэлом Домингушем Аугушту реализацию договоренностей лидеров двух стран.

"Мы рады возможности рассмотреть те вопросы, которые нам поручили решать президенты в ходе визита ангольского лидера [президента Анголы Жоау Лоуренсу] в Москву в апреле этого года. У нас прекрасный политический диалог, очень хорошие планы в торгово-экономической сфере, где намечено много перспективных совместных проектов", - сказал Лавров, открывая встречу с ангольским коллегой.

Глава МИД РФ отметил, что стороны осуществляют тесную координацию на международной арене, в том числе в ООН. "Особый интерес для нас будут представлять ваши оценки тех усилий, которые предпринимают африканские государства по урегулированию многочисленных конфликтов на вашем континенте, - подчеркнул он. - Россия неизменно поддерживает эти усилия, и мы высоко ценим ту миротворческую роль, которую Ангола играет в этих вопросах".