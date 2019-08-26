Лавров: РФ в период председательства в СБ ООН уделит особое внимание проблемам Африки

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Россия намерена привлечь особое внимание к решению проблем Африканского континента в период своего председательства в Совете Безопасности ООН в сентябре нынешнего года. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с ангольским коллегой Мануэлом Домингушем Аугушту.

"Россия в сентябре этого года, в следующем месяце, будет председательствовать в СБ ООН, и одно из наших ключевых мероприятий запланировано по проблемам содействия африканцам в решении их проблем в сфере кризисов, конфликтов и в других ситуациях", - отметил он.

"Надо особо подчеркнуть, что по такой острой проблеме, как необходимость реформы СБ ООН, Россия твердо выступает за достижение самого широкого согласия при приоритетном внимании к преодолению главного дефекта нынешнего состава СБ ООН - недопредставленности развивающихся стан, - продолжил Лавров. - Любая реформа СБ ООН должна иметь в качестве главной цели повышение представленности Азии, Латинской Америки и обязательно Африканского континента".

Глава МИД РФ обратил внимание и на то, что "сотрудничество африканских государств с объединением БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) является важным направлением современных международных отношений". "Мы договорились, что будем продолжать практику, которая началась в 2018 году, когда на саммите БРИКС присутствовали представители ведущих субрегиональных африканских организаций", - добавил он.

В свою очередь глава МИД Анголы выразил благодарность России за поддержку идеи более активного участия африканских стран в главном органе ООН. "Мы отмечаем важность занимаемой Россией позиции по вопросу реформы ООН. Мы бы хотели подчеркнуть, что мы также выступаем за то, чтобы Африка была более представлена [в Совбезе]. На предстоящей сессии ГА ООН мы намерены поддерживать позицию России", - указал Аугушту.