Песков: отказ от продления СНВ-3 будет губителен для стратегической стабильности

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Возможный отказ от продления договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) оставит человечество без единого документа в этой области. Такое мнение высказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Последствия для стратегической стабильности будут достаточно губительные. Безусловно, будет нанесен урон стратегической стабильности на общем, глобальном уровне, потому что, фактически, мы все - я имею в виду человечество - останемся без единого документа, который регулировал бы эту область", - сказал Песков, отвечая на вопрос, какими могут быть последствия прекращения действия СНВ-3, истекающего в 2021 году.

Представитель Кремля выразил сожаление, что до сих пор от США не поступает сигналов о готовности или неготовности Вашингтона обсуждать продление этого договора.