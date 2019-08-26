В Кремле не считают возможным возвращение к "Большой восьмерке" без консенсуса стран G7

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. В Кремле не считают возможным возвращаться к формату "Большой восьмерки" без консенсуса всех стран G7 по этому вопросу.

"Конечно, возвращаться в "семерку" только по приглашению одной из стран невозможно, потому что там все решения принимаются консенсусом", - заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом представитель Кремля отрицательно ответил на вопрос о том, считает ли Москва провокацией со стороны президента США Дональда Трампа его слова о возвращении к формату G8 с учетом противоречий между странами "семерки" по этому вопросу. "Нет, не считаем", - сказал он.

Песков напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что для Москвы возвращение к формату "восьмерки" не является самоцелью. "Вместе с тем Россия не отказывалась ни от каких форматов общения, но и навязывать свое участие никому не собирается", - добавил он.

Представитель Кремля отметил, что Путин является сторонником налаживания отношений со всеми странами G7. "С рядом стран "семерки" у нас весьма позитивно развиваются контакты. Давайте возьмем Японию, Италию, Францию, Германию. Несмотря на определенные разногласия, которые неизбежно существуют с этими странами, продолжается и расширяется диалог на самых разных уровнях, и этот диалог помогает минимизировать объем недоверия и разногласий, помогает обсуждать и искать развязки не в конфронтации, а в диалоге", - сказал Песков.

Он выразил надежду, что "со временем и другие страны тоже к этой тенденции присоединятся".