В Кремле надеются, что второй тур выборов президента Абхазии пройдет в легитимном русле

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. В Кремле рассчитывают, что второй тур президентских выборов в Абхазии пройдет в легитимном русле. "Мы ждем второго тура и надеемся, что избирательный процесс пройдет в легитимном русле", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он добавил, что в Кремле следят за ходом выборов в Абхазии.

Выборы президента Абхазии прошли в минувшее воскресенье, 25 августа. По предварительным итогам, во второй тур прошли действующий президент Рауль Хаджимба и председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния. По данным ЦИК Абхазии, явка избирателей на выборах составила 66,55%. Помимо участков на территории страны, избирательные участки открывались в Москве и Черкесске.

В ЦИК республики сообщили, что второй тур президентских выборов должен пройти в течение двух недель, возможно, 8 сентября.

В новость были внесены изменения (13:16 мск) — добавлена информация по тексту.