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Кремль не комментирует, обращалась ли Турция к РФ с предложением о поставке Су-35

Вместе с тем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что лидеры двух стран смогут увидеть эти самолеты во время посещения Международного авиакосмического салона

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос о том, обращалась ли Турция к России с предложением о поставках Анкаре российских истребителей Су-35.

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"Без комментариев", - сказал он журналистам в ответ на соответствующий вопрос.

При этом Песков заметил, что лидеры двух стран Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган смогут увидеть эти самолеты во вторник во время посещения Международного авиакосмического салона (МАКС). "Завтра они же [Су-35] будут прямо на МАКСе, все прямо там сконцентрировано", - сказал представитель Кремля.

В сентябре 2017 года РФ сообщила о заключенном с Турцией контракте на поставку ракетного комплекса С-400, его стоимость составляет $2,5 млрд. Анкара получит полковой комплект (два дивизиона). Контракт подразумевает частичную передачу технологий производства турецкой стороне. Первые поставки начались 12 июля. Против приобретения Турцией С-400 активно выступают США и НАТО.

17 июля пресс-секретарь Белого дома в письменном заявлении сообщил, что решение Турции приобрести российские ЗРС С-400 делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

В новость были внесены изменения (13:23 мск) - добавлены подробности.

Теги
ТурцияРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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