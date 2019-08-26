Лавров: "Нормандская четверка" могла бы обсудить отвод сил по всей линии соприкосновения

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что на возможных встречах в нормандском формате (Россия, Франция, Германия, Украина) будет обсуждено разведение сил в Донбассе вдоль всей линии соприкосновения. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос ТАСС.

"Мы постоянно напоминаем нашим партнерам, что необходимо для того, чтобы авторитет нормандского формата не пострадал, обеспечивать выполнение тех решений, которые достигались в этих рамках ранее. Одно из таких решений - разведение сил и средств, начиная с трех пилотных районов, - сказал он, отметив, что предпринимаемые действия для разведения сил в районе Станицы Луганской стали "позитивным развитием событий".

"Останется после этого повторно организовать разведение сил и средств в двух других районах, которые нормандский формат обозначил, - Петровское и Золотое, - продолжил министр. - Я надеюсь, что разведение сил и средств состоится во всех трех районах, и уже нормандский формат, собравшись, сможет договариваться о распространении этой практики на всю линию соприкосновения. Это было бы очень важно".

По словам Лаврова, планировать встречи в нормандском формате возможно после прояснения позиции нового правительства в Киеве в отношении Минских договоренностей. "Там еще только будет формироваться правительство. Прежде чем говорить о контактах в нормандском формате в принципе, прежде чем их планировать, хотелось бы все-таки понять, как новое правительство [Украины], когда оно будет сформировано, определит свою позицию в отношении Минских договоренностей", - подчеркнул глава МИД РФ. Он также выразил надежду, что в Киеве объявят о продолжении курса на выполнение "Минска".

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что Германия и Франция работают над организацией саммита "нормандской четверки" в ближайшее время в Париже.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил проработку возможности проведения нового саммита, отметив, что этой встрече должна предшествовать большая "домашняя работа".