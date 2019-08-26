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Посольство РФ контактирует со следствием ФРГ по делу о задержании россиянина в Берлине

Гражданина РФ задержали по подозрению в убийстве

БЕРЛИН, 26 августа. /ТАСС/. Российское посольство в Берлине находится на связи с правоохранительными органами ФРГ, которые в прошлую пятницу задержали гражданина РФ по подозрению в убийстве. Об этом в понедельник сообщил представитель дипмиссии.

"Посольство находится в контакте с германскими правоохранительными органами, которые ведут следствие по этому делу. Выясняются подробности происшествия", - сказали в дипмиссии.

В пятницу полиция ФРГ сообщила, что неизвестный застрелил прохожего в Моабите и скрылся с места преступления. Позже прокуратура заявила о задержании подозреваемого - 49-летнего гражданина России.

Убитым оказался 40-летний гражданин Грузии. Газета Berliner Kurier указывала, что речь идет бывшем участнике антитеррористического подразделения грузинского МВД.

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