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Путин внес в парламент Ингушетии три кандидатуры на должность главы республики

Среди них врио главы региона

ГРОЗНЫЙ, 26 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение парламента Республики Ингушетия три кандидатуры на пост главы республики - врио главы региона Махмуд-Али Калиматова, депутата думы Назрани Урусхана Евлоева и старшего специалиста ПАО "Вымпел-Коммуникации" Магомеда Зурабова. Об этом сообщили в пресс-службе парламента республики.

"Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение депутатов Народного собрания Республики Ингушетия следующие кандидатуры: депутата Городского совета муниципального образования "Городской округ город Назрань" Евлоева Урусхана Хасановича; старшего территориального специалиста публичного акционерного общества "Вымпел-Коммуникации" Магомеда Алихановича Зурабова и врио главы Республики Ингушетия Махмуд-Али Макшариповича Калиматова", - говорится в сообщении.

 

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