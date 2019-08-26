Премьер Ингушетии Евлоев уходит в отставку

МАГАС, 26 августа. /ТАСС/. Председатель правительства Ингушетии Зялимхан Евлоев написал заявление об отставке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"Заявление написано. Информации о его подписании пока нет", - отметили в пресс-службе.

По данным источника в администрации главы республики, Евлоев уже сообщил о намерении уйти в отставку на встрече с кабмином республики.

Ранее врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, который возглавил республику в конце июня после отставки Юнус-Бека Евкурова, принял отставку по собственному желанию главы министерства экономики, промышленности, торговли и туризма Тамерлана Вышегурова, секретаря Совета безопасности Ингушетии Ахмеда Дзейтова, постоянного представителя региона при президенте РФ Алихана Цечоева, министров образования и финансов Ингушетии Юсупа Костоева и Бекхана Оздоева. Кроме того, Калиматов в июле подписал указ об отставке первого заместителя председателя правительства республики Багаудина Оздоева.

Евлоев занимал должность председателя правительства Ингушетии с сентября 2018 года.

В конце июня президент РФ Владимир Путин принял отставку возглавлявшего регион с 2008 года 55-летнего Юнус-Бека Евкурова, который обратился с просьбой о досрочном сложении полномочий. Президент подписал указ о назначении врио главы республики 60-летнего экс-прокурора региона Махмуда-Али Калиматова, возглавлявшего ранее управление Росприроднадзора по Самарской области.