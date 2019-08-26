Глава МИД Анголы привез послание Путину и обсудил с Лавровым диалог в разных сферах

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и Анголы Сергей Лавров и Мануэл Домингуш Аугушту на переговорах в Москве в понедельник обсудили возможности развития традиционно дружественных отношений двух стран, сотрудничество на международных площадках и подготовку саммита Россия - Африка, который пройдет 24 октября в Сочи.

Перед началом переговоров Лавров предложил своему ангольскому коллеге подробно рассмотреть ход реализации договоренностей и поручений лидеров обеих стран. Аугушту поддержал это намерение и сообщил, что прибыл в Россию не с пустыми руками. На встрече он передал коллеге адресованное президенту РФ Владимиру Путину послание ангольского лидера Жоау Лоуренсу.

Высокий уровень взаимопонимания

Подводя итоги состоявшейся беседы, российский министр напомнил, что "узы дружбы и сотрудничества России и Анголы уходят корнями во времена борьбы народа Анголы за свободу и независимость", и констатировал высокий уровень доверия и взаимопонимания. По его словам, обе страны признают необходимость дальнейшей работы над укреплением торгово-экономических связей, а также над реализацией совместных проектов в области промышленности и добычи полезных ископаемых, особенно в сфере алмазодобычи.

Кроме того, как отметил Лавров, обоюдный интерес у стран вызывает сотрудничество в области энергетики, рыболовства, транспорта, агропромышленного комплекса, космической связи, а также в финансово-кредитной и военно-технической сферах. Стороны условились до конца 2019 года провести очередное заседание межправительственной российско-ангольской комиссии по экономическому и техническому сотрудничеству и торговле.

Глава ангольского дипведомства в свою очередь пригласил инвесторов из РФ участвовать в развитии экономики его страны. "Мы хотим обратиться к России за помощью в создании новой Анголы, более открытой миру, открытой для инвестиций. Мы хотели бы подтвердить и повторить просьбу нашего лидера в адрес президента России Владимира Путина содействовать участию российского частного сектора в экономике Анголы путем прямых капиталовложений", - отметил он.

Касаясь международной повестки, оба министра подчеркнули стремление добиться большей представленности африканских стран в Совете Безопасности ООН и других структурах организации. Кроме того, и Москва, и Луанда разделяют мнение об актуальности и перспективности развития отношений африканских государств с объединением БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка). Аугушту, выступая на пресс-конференции по итогам переговоров, обратился к российской стороне "с просьбой шефствовать над Анголой", чтобы она могла занять привилегированную позицию в отношениях с этим объединением.

Происходящее в Сирии

События в Сирии неизменно вызывают интерес у представителей прессы, тем более что на прошлой неделе они приняли новый оборот: в среду сирийская правительственная армия заняла город Хан-Шейхун, расположенный на территории уже долгое время раздираемой террористами провинции Идлиб.

"Насчет происходящего в зоне деэскалации в Идлибе, в частности в районе Хан-Шейхуна и его окрестностей: сирийские вооруженные силы при нашей поддержке не нарушают никаких договоренностей [в том числе договоренности России и Турции о создании демилитаризованной зоны в Идлибе]", - сказал Лавров, подчеркнув, что на террористов режим прекращения боевых действий не распространялся изначально.

По словам российского министра, то, что армия Сирии ликвидировала очаг террористов в Хан-Шейхуне, совершенно легитимно и необходимо с точки зрения достижения целей, которые поставлены СБ ООН.

Двойные стандарты

Касаясь другого аспекта ситуации в Сирии, глава МИД РФ указал на то, что Соединенные Штаты пригрозили участникам предстоящей международной выставки в Дамаске санкциями, аргументируя это тем, что любое присутствие на этом мероприятии в их понимании означает поддержку сирийского режима.

Он обратил внимание, что Вашингтон избирателен в своих действиях. Так, по словам Лаврова, совершенно иная ситуация складывается на Восточном берегу Евфрата, где все находится под контролем формирований вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии", поддерживаемых США. "Они [США] не только не запрещают кому бы то ни было осуществлять какие-то проекты на территории Заевфратья, наоборот, призывают настоятельно своих союзников в регионе и в Европе делать все, чтобы там восстанавливать нормальную жизнь, восстанавливать инфраструктуру и делать шаги по решению гуманитарных вопросов и в более долгосрочном плане создавать условия для нормального функционирования этой территории", - указал Лавров.

В Москве считают неприемлемым такой подход со стороны США, так как он является яркой демонстрацией их намерения подорвать суверенитет и территориальную целостность страны, что противоречит взятым американцами на себя обязательством в рамках выполнения резолюции 2254 СБ ООН.

Дискуссии о возрождении "восьмерки"

Накануне саммита "Большой семерки" в Биаррице активизировались дискуссии о возможном возвращении России в этот формат. Тема поднималась и на самом саммите, в частности в заявлениях президента США Дональда Трампа и французского лидера Эмманюэля Макрона.

Лавров внес ясность в эту ситуацию. "Мы никого ни о чем не просили. Как я уже сказал, об этой теме, в принципе, мы узнали из публичных заявлений некоторых западных коллег. Никаких обращений мы на этот счет не делали и не собираемся делать", - сказал он.

Глава МИД РФ отметил, что для России приоритетными являются другие площадки: БРИКС, Шанхайская организация сотрудничества, Группа двадцати, ООН, а также интеграционные объединения на постсоветском пространстве.