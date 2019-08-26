Путин наградил замглавы МИД Карасина орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил статс-секретаря, заместителя министра иностранных дел России Григория Карасина орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации.

"За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить статс-секретаря - заместителя министра иностранных дел Карасина Григория Борисовича орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени", - говорится в тексте указа.

Карасин, которому 23 августа исполнилось 70 лет, работает на дипломатической службе с 1972 года, на посту статс-секретаря, замглавы МИД - с 2005 года. В настоящее время он курирует вопросы двусторонних отношений с государствами СНГ, работу с соотечественниками за рубежом, отвечает за взаимодействие с палатами Федерального собрания и общественными организациями, включая законопроектную деятельность министерства.

Распоряжениями главы государства срок федеральной государственной гражданской службы Карасина продлевался на один год в 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 годах.

Этим же указом Путин наградил орденом Дружбы посла России в Канаде Александра Дарчиева и присвоил почетное звание заслуженного работника дипломатической службы РФ российскому послу в Словакии Алексею Федотову.