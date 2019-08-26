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МИД России рекомендует сохранять бдительность на Шри-Ланке, несмотря на отмену режима ЧС

В ведомстве посоветовали россиянам избегать мест массового скопления людей

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. МИД РФ рекомендует россиянам, собирающимся на Шри-Ланку, сохранять бдительность и избегать мест массового скопления людей, несмотря на отмену режима чрезвычайной ситуации на острове. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"Можно констатировать, что угроза безопасности иностранных туристов, находящихся на территории островного государства, значительно снизилась. Тем не менее рекомендуем российским гражданам, намеревающимся посетить Шри-Ланку, сохранять бдительность и избегать мест массового скопления людей", - говорится в сообщении.

Власти Шри-Ланки 23 августа сняли режим чрезвычайной ситуации, введенный после терактов 21 апреля, в результате которых погибли около 250 человек. Несмотря на отмену режима, армия продолжит помогать полиции в поддержании внутренней безопасности.

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