МИД России рекомендует сохранять бдительность на Шри-Ланке, несмотря на отмену режима ЧС

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. МИД РФ рекомендует россиянам, собирающимся на Шри-Ланку, сохранять бдительность и избегать мест массового скопления людей, несмотря на отмену режима чрезвычайной ситуации на острове. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"Можно констатировать, что угроза безопасности иностранных туристов, находящихся на территории островного государства, значительно снизилась. Тем не менее рекомендуем российским гражданам, намеревающимся посетить Шри-Ланку, сохранять бдительность и избегать мест массового скопления людей", - говорится в сообщении.

Власти Шри-Ланки 23 августа сняли режим чрезвычайной ситуации, введенный после терактов 21 апреля, в результате которых погибли около 250 человек. Несмотря на отмену режима, армия продолжит помогать полиции в поддержании внутренней безопасности.