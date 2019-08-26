Посол России в Гааге отметил важность извлечения правильных уроков из Второй мировой войны

ГААГА, 26 августа. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Важность извлечения правильных уроков из событий Второй мировой войны отметил посол России в Нидерландах Александр Шульгин, выступая перед сотрудниками дипломатического корпуса в Гааге. Мероприятие, сопровождавшееся небольшой выставкой исторических документов, прошло в понедельник в стенах российского диппредставительства в Гааге.

"Посчитали необходимым провести этот брифинг ввиду непрекращающихся попыток на Западе, в том числе и здесь, в Голландии, исказить исторические события тех лет и представить дело таким образом, будто Советский Союз, а, следовательно, и Россия как государство-продолжатель СССР частично несут ответственность за развязывание этой всемирной катастрофы, - заявил дипломат в беседе с корреспондентом ТАСС. - Масла в огонь подлило недавнее заявление Еврокомиссии, подписанное [первым заместителем главы Еврокомиссии Франсом] Тиммермансом и [еврокомиссаром по вопросам юстиции, прав потребителей и гендерного равенства Верой] Юровой о том, что с заключением советско-германского пакта о ненападении 1939 года открылась темная страница в истории Европейского континента. В ходе сегодняшнего общения мы хотели рассказать о нашем видении ситуации, что привело к началу Второй мировой войны, и кто несет ответственность за эту трагедию".

Параллельно с брифингом в посольстве прошла выставка ряда архивных документов, в том числе подготовленных в рамках трехсторонних советско-франко-британских переговоров о заключении договора о взаимопомощи (проходивших с апреля по август 1939 года). Эти документы, подчеркнул Шульгин, "совершенно четко и ясно говорят, кто позволил фашистской Германии развязать эту бойню, которая унесла жизни 34 млн человек, из которых 26 млн человек - жертвы, понесенные Советским Союзом".

"Рассчитываем, что наша точка зрения услышана, и это поможет к лучшему восприятию истории, - сказал дипломат. - Важно извлечь правильные уроки из тех трагических событий 80-летней давности и не допустить их повторения. Россия со своей стороны будет делать все возможное для укрепления европейской архитектуры безопасности, основанной на принципах неделимой безопасности, развития экономического сотрудничества, преодоления кризисов и борьбы с новыми вызовами, в том числе с международным терроризмом".

В свою очередь военный атташе посольства Китая в Нидерландах Вэй Хай подчеркнул, что все страны должны "извлечь урок из тех событий, чтобы избежать их повторения в будущем". "В настоящее время существует угроза скатывания мира к новой холодной войне, - сказал дипломат. - Вместо сотрудничества некоторые страны ставят во главу угла свои собственные геополитические интересы. Это очень опасная тенденция. Россия, Китай и другие страны несут ответственность за сохранение мирового порядка. Это наше обязательство".