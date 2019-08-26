В СПЧ рассказали о роли общественных наблюдателей на выборах в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Присутствие общественных наблюдателей от разных организаций на избирательных участках позволит сделать выборы в Петербурге прозрачными. Такое мнение высказал в понедельник член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.

"Мы надеемся, что присутствие общественных наблюдателей на избирательных комиссиях Санкт-Петербурга поможет прозрачности [выборов]. Также мы рассчитываем и на ответственную объективную работу наблюдателей от кандидатов от политических партий, на профессиональную работу членов комиссий с правом решающего и совещательного голоса", - сказал Брод в ходе круглого стола на тему "Роль институтов гражданского общества в обеспечении законности и прозрачности выборов" при участии экспертов Ассоциации "Гражданский контроль", Общественной палаты Санкт-Петербурга и корпуса "За чистые выборы".

Как отметил Брод, в числе задач ассоциации "Гражданский контроль", а также корпуса "За чистые выборы" - сформировать пул общественных наблюдателей, предоставить эти списки Общественной палате, для того чтобы она выдала направление на избирательные участки для голосования как по Санкт-Петербургу, так и на так называемые "дачные" избирательные участки. По словам спикера, решение имеет и вопрос наблюдения за ходом губернаторских выборов на загородных участках в Псковской области, которым были озабочены некоторые кандидаты в губернаторы.

"Была у меня встреча с ассоциацией юристов Псковской области, которая подготовила 100 наблюдателей: сейчас мы ждем от них заявления, которое передадим в Общественную палату Санкт-Петербурга. То есть, есть желание, в том числе, силами общественников эти дачные участки контролировать, чтобы выборы на них прошли в соответствии с законодательством", - сказал Брод.

Участники круглого стола отметили высокий уровень технического сопровождения выборов в Санкт-Петербурге: например, все стационарные избирательные участки в городе будут оборудованы видеонаблюдением. Председатель исполкома корпуса "За чистые выборы" Алена Булгакова рассказала о специальном мобильном приложении, благодаря которому наблюдатели смогут информировать ситуационный центр корпуса о потенциальных нарушениях. "Мы обновляем мобильное приложение, наши наблюдатели и эксперты в день голосования будут непосредственно со своих мобильных устройств находиться в постоянной коммуникации с нашим ситуационным центром, горячей линией, мобильными бригадами, что позволит нам оперативно реагировать и в какой-то степени предотвращать проблемные ситуации на участках", - сказала Булгакова.

Общественники также намерены следить за потенциальным появлением так называемых фейков и вбросов. Для этого будут подключать в том числе блогеров и различные СМИ. "Хотим, чтобы информация была максимально достоверная, правдивая, соответствовала действительности", - сказал Брод.

О выборах

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования, 8 сентября, в них примут участие врио губернатора Петербурга Александр Беглов, кинорежиссер Владимир Бортко, выдвинутый КПРФ, Надежда Тихонова от партии "Справедливая Россия" и Михаил Амосов от партии "Гражданская платформа". Также 8 сентября Петербурге планируется проведение выборов депутатов 110 муниципальных советов. Должно быть замещено 1550 мандатов.