ЦИК отменил заседание экспертного совета 27 августа из-за недостатка оппонентов

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. ЦИК РФ отменил запланированное на вторник, 27 августа, расширенное заседание научно-экспертного совета, на котором предполагалось обсудить в том числе вопросы, связанные с избирательной кампанией в Москве, и претензии к Центризбиркому. Как пояснила в понедельник пресс-служба ЦИК, отмена мероприятия связана с "недостаточным количеством оппонентов".

"С большим сожалением информируем вас, что подавляющая часть научно-экспертного совета при ЦИК России, а также критически настроенных политологов и обозревателей, приглашенных для участия в открытой дискуссии по вопросу регистрации кандидатов на выборах в Мосгордуму, назначенной на 14:00 мск 27 августа 2019 года, по разным причинам не откликнулись на наше предложение", - говорится в сообщении пресс-службы ЦИК.

"В связи с недостаточным количеством оппонентов, чьи позиции мы хотели бы заслушать и учесть, вынуждены в очередной раз отменить назначенное мероприятие", - проинформировали в комиссии.

Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова пообещала провести расширенное заседание научно-экспертного совета при ЦИК с приглашением политологов и экспертов, которые имеют претензии к работе комиссии в ходе рассмотрения жалоб незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. По ее словам, на мероприятие приглашаются "все критики" позиции Центризбиркома и все, "у кого есть что сказать и по каким-то вопросам оппонировать".

Предполагаемая дата заседания совета несколько раз переносилась.

Выборы в Мосгордуму

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Зарегистрировано более 230 кандидата, отказано в регистрации было 57 кандидатам, в том числе 39 самовыдвиженцам. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: 45 - от ЛДПР, 44 - от КПРФ и 40 - от "Справедливой России", также зарегистрированы кандидаты от партий "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.

Ряд кандидатов, позиционирующих себя как независимые, не были зарегистрированы для участия в кампании в том числе из-за недопустимо большого количества недостоверных и недействительных подписей избирателей, собранных в их поддержку. В Москве прошли несколько акций, в том числе несанкционированных, в поддержку участия этих кандидатов в выборах.