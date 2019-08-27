Посольство России в Вашингтоне опровергло слова сенатора Джонсона об отказе в визе

ВАШИНГТОН, 27 августа. /ТАСС/. Американский сенатор-республиканец Рон Джонсон (от штата Висконсин), утверждающий, что ему отказали в визе в Россию, не обращался в российское посольство в Вашингтоне и не информировал его о своих планах посетить РФ. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба диппредставительства.

"Сенатор в наше посольство за визой не обращался и не информировал о своих планах посетить Россию", - отметили дипломаты.

Как заявили в посольстве, "безосновательность обвинений сенатора Джонсона в адрес России не оставляет сомнений - он готов не к диалогу, а настроен на конфронтацию". "В привычной для этого политика русофобской манере он искажает внешнюю политику России, допускает грубые выпады. Вряд ли на такой основе можно серьезно относиться к его утверждениям о якобы намерениях по восстановлению прямого диалога с российскими парламентариями", - отметили в диппредставительстве.

"Мы давно призываем США вывести законодателей из любых ограничений на поездки, как первый шаг по отмене "черных" списков", - подчеркнули в посольстве.

Ранее в понедельник Джонсон утверждал, что ему было отказано в получении въездной визы в Россию. Сенатор был автором и поддерживал ряд законопроектов, направленных на введение санкций против РФ.