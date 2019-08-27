Замглавы МИД РФ Богданов в Омане обсудил Сирию и обстановку в Ормузском проливе

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов в ходе поездки в оманскую Салалу обсудил ситуацию в Сирии, Йемене и обстановку в Ормузском проливе на встречах с ответственным за иностранные дела в Совете министров Омана Юсефом бен Алауи бен Абдаллой и генеральным секретарем (в ранге министра) МИД Бадром аль-Бусаиди. Об этом говорится в опубликованном во вторник сообщении российского дипведомства.

"Была проведена обстоятельная сверка часов по ключевым аспектам региональной проблематики с акцентом на положение в Йемене и Сирии, перспективу палестино-израильского урегулирования, обстановку в районе Ормузского пролива. При этом была констатирована необходимость скорейшего разрешения сохраняющихся на Ближнем Востоке конфликтов и кризисов исключительно политико-дипломатическими средствами, путем взаимного учета законных интересов всех вовлеченных сторон, четкого следования базовым принципам международного права и требованиям Устава ООН", - подчеркнули в МИД.

"В таком контексте отмечалась особая актуальность и значимость выдвинутой российской стороной концепции обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива, нацеленной на консолидацию практических усилий и конструктивных идей по совместному реагированию на возникающие вызовы и угрозы в этом стратегически важном районе мира", - обратили внимание в министерстве.

На встречах также обсуждался "широкий круг вопросов дальнейшего поступательного развития традиционно дружественных российско-оманских отношений, включая поддержание регулярного политического диалога, наращивание торгово-экономического взаимовыгодного сотрудничества и расширение культурно-гуманитарных связей", добавили в дипведомстве.