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Захарова раскритиковала отношение G7 к либеральным ценностям

Официальный представитель МИД РФ заявила, что "нельзя отстаивать либерализм и одновременно проявлять нетерпимость к мирному инакомыслию"
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Александр Щербак/ТАСС
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала нетерпимость и агрессивный протекционизм стран Группы семи, как несоответствующие декларируемой ими либеральной модели. Об этом она написала во вторник на своей странице в Facebook.

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"Если речь идет о либерализме, как о политической системе, некоей матрице ценностей, то важнейший его постулат - свобода мировоззрения. Тогда почему эти страны объединились в закрытый клуб, который приемлет только себе подобных? Только тех, кто мыслит и живет согласно утвержденным кем-то ценностям? Это нонсенс! Нельзя отстаивать либерализм и одновременно проявлять нетерпимость к мирному инакомыслию", - написала Захарова.

Экономические модели стран "большой семерки", по мнению Захаровой, обеспечиваются не рыночными механизмами, "а жесточайшим государственным протекционизмом", реализуемым "через ручное управление при помощи санкций , финансовых манипуляций, воздействий на цену энергоносителей путем агрессивной внешней политики и так далее".

"Либеральная экономика не может опираться на стратегию ведения торговой войны, для обеспечения победы в которой хороши все средства, вплоть до разрушения имеющейся правовой системы отношений. Тогда это не либерализм, а крокодилизм", - заключила представитель МИД РФ.

Комментарий Захаровой стал реакцией на воскресный материал газеты The Guardian, посвященный конфликту президента США Дональда Трампа и остальных глав государств группы вокруг возможного возвращения России в ее состав. Как заявлял анонимный источник издания, большинство лидеров "семерки" настаивали на том, что Группа семи - это "семья, клуб, сообщество либеральных демократий", в связи с чем они не могут позволить РФ присоединиться к формату, так как Москва, согласно их утверждениям, не отстаивает схожие ценности.

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