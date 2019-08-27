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МАКС-2019

Путин прилетел на авиасалон МАКС, где проведет переговоры с Эрдоганом

Как ранее сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, стороны собираются обсудить ситуацию в Сирии, в частности в Идлибе, а также вопросы урегулирования на Украине
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© Михаил Метцель/ТАСС

ЖУКОВСКИЙ, 27 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прилетел в Жуковский, где открывается 14-й Международный авиакосмический салон МАКС-2019. Самолет российского лидера приземлился на площадке авиасалона. Его встретили вице-премьер Юрий Борисов, министр обороны Сергей Шойгу и министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Ранее на аэродроме в Жуковском приземлился самолет президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ожидается, что Путин и Эрдоган вместе примут участие в церемонии официального открытия авиасалона. Затем лидеры ознакомятся с экспозицией и проведут полноформатные переговоры на площадке МАКС-2019. По итогам президенты двух стран планируют встретиться с представителями прессы.

Как накануне сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, стороны собираются обсудить ситуацию в Сирии, в частности в Идлибе, а также вопросы урегулирования на Украине.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМантуров, Денис ВалентиновичШойгу, Сергей КужугетовичУкраинаСирияТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипПесков, Дмитрий СергеевичБорисов, Сергей ГеоргиевичМАКС-2019
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