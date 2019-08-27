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Пресс-конференция Путина и Эрдогана. Трансляция завершена

Президент Турции находится в России с кратким рабочим визитом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин
© Михаил Метцель/ТАСС

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган проводят совместную пресс-конференцию в Жуковском.

Ранее сообщалось, что во время встречи лидеры двух стран планируют обсудить развитие российско-турецкого сотрудничества в политической, торгово-экономической, военно-технической и гуманитарной сферах, ситуацию в Сирии, в частности в Идлибе, а также вопросы урегулирования на Украине.

Президент Турции находится в России с кратким рабочим визитом. Главы государств посетили 14-й Международный авиакосмический салон МАКС-2019.

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Путин, Владимир ВладимировичТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп Тайип
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