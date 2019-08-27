Пресс-конференция Путина и Эрдогана. Трансляция завершена

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган проводят совместную пресс-конференцию в Жуковском.

Ранее сообщалось, что во время встречи лидеры двух стран планируют обсудить развитие российско-турецкого сотрудничества в политической, торгово-экономической, военно-технической и гуманитарной сферах, ситуацию в Сирии, в частности в Идлибе, а также вопросы урегулирования на Украине.

Президент Турции находится в России с кратким рабочим визитом. Главы государств посетили 14-й Международный авиакосмический салон МАКС-2019.