МИД РФ: блокирование США усилий Дамаска по восстановлению Сирии наносят ущерб республике

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Блокирование со стороны США усилий Дамаска по восстановлению Сирии наносят ущерб территориальной целостности республики. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии МИД РФ.

Как отметили в министерстве, значение открывающейся в среду ежегодной Дамасской международной ярмарки для стабилизации ситуации в Сирии трудно переоценить. "В прошлом году в этом мероприятии приняли участие официальные лица и бизнесмены из 49 государств, в нынешнем организаторы рассчитывают на столь же солидное представительство заинтересованных в сотрудничестве с сирийцами иностранных партнеров", - отметили в дипведомстве.

"Понятно, что подобная перспектива не радует тех, кто активно поддерживал и продолжает поддерживать силы, выступающие против законного правительства Сирии. Более того, администрация США допускает прямые угрозы в адрес тех, кто хотел бы развивать взаимодействие с Сирией в торгово-экономической сфере или даже просто присмотреться к таким перспективам", - подчеркнули в МИД РФ.

В этой связи в министерстве обратили внимание на появившиеся ранее на сайте посольства США в Сирии, который продолжает функционировать, несмотря на то, что деятельность американской дипмиссии была прекращена еще в 2011 году, призывы не посещать Дамасскую ярмарку под угрозой санкций со стороны Минфина США. "При этом подчеркивается, что Вашингтон и его союзники продолжат давление на [президента Сирии Башара] Асада и тех, кто его поддерживает, - указали в министерстве. - Особое внимание обратило на себя сообщение от 23 августа, в котором сирийскую общественность прямо призывают информировать власти США о компаниях и частных лицах, планирующих участвовать в упомянутом бизнес-форуме в сирийской столице".

Вместе с тем в западных СМИ регулярно публикуются комментарии близких к Белому дому экспертов о "высокой привлекательности и востребованности" гуманитарных и иных проектов в сирийском Заевфратье, где "хозяйничают американские военные". "Рассматриваем продолжающееся неприкрытое блокирование со стороны США усилий сирийского руководства по посткризисной реконструкции страны как наносящее ущерб единству, суверенитету и территориальной целостности Сирии и прямо противоречащее букве и духу решений международного сообщества по Сирии, включая резолюцию 2254 Совета Безопасности ООН", - подчеркнули в дипведомстве.