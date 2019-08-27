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Патрушев выразил обеспокоенность планами США разместить ракеты средней дальности в АТР

Как сообщили в Совбезе РФ, ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе обсуждалась на российско-малайзийских консультациях по безопасности в Куала-Лумпуре

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев выразил обеспокоенность планами США разместить ракеты средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Как сообщили в пресс-службе Совбеза РФ, речь об этом шла на российско-малайзийских консультациях по безопасности, которые Патрушев провел в Куала-Лумпуре во вторник.

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"Обсуждалась ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе, - говорится в сообщении. - Николай Патрушев выразил обеспокоенность планами США по размещению ракет средней и меньшей дальности в АТР".

В ходе визита в Малайзию Патрушев провел рабочие встречи с министром обороны этой страны и гендиректором Совета национальной безопасности Малайзии, а также межведомственные консультации с участием представителей ряда министерств и ведомств. С российской стороны в консультациях участвовали представители Генпрокуратуры, МИД, МВД, Минобороны, ФСБ, Росавиации и аппарата Совбеза.

В частности, на встречах "рассмотрены перспективы взаимодействия по линии советов безопасности, в том числе в рамках партнерства Россия-АСЕАН, военное и военно-техническое сотрудничество, совместная деятельность России и Малайзии в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков, противодействие организованной преступности и экстремизму". "Кроме того, темами консультаций стали борьба с международным терроризмом и морским пиратством, вопросы береговой охраны, взаимодействие в обеспечении международной информационной безопасности", - говорится в сообщении пресс-службы аппарата Совбеза РФ.

В новость были внесены изменения (14:30 мск) - добавлены подробности.

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Патрушев, Николай ПлатоновичСШАМалайзияРоссияВыход США и России из ДРСМД
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