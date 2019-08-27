Совбез: РФ согласна с позицией премьера Малайзии о политизированности следствия по MH17

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во вторник на встречах с коллегами в Малайзии обсудил, в том числе, ситуацию вокруг расследования катастрофы Boeing на востоке Украины. Об этом сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

Кто они и что им грозит

Подозреваемые по делу MH17. Кто они и что им грозит

Там отметили, что Патрушев провел рабочие встречи с министром обороны Малайзии, генеральным директором Совета национальной безопасности этой страны и ряд других консультаций.

"Отдельное внимание уделено обстановке вокруг расследования причин крушения рейса МН17 "Малайзийских авиалиний" в небе над Украиной. Российская сторона согласилась с критикой [со стороны] премьер-министра [Малайзии] Махатхира Мохамада в адрес деятельности Совместной следственной группы за ее политизированный характер, необоснованные и поспешные обвинения", - говорится в сообщении пресс-службы.