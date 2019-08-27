Путин обсудил с Эрдоганом совместную работу по Су-57

"Поговорили о сотрудничестве по Су-35 и о возможной работе даже по новому самолету Су-57, - отметил Путин. - У нас возможностей много, мы продемонстрировали новые системы оружия и новые системы радиоэлектронной борьбы". "Многое, на мой взгляд, заинтересовало наших турецких партнеров, и не только с точки зрения приобретения, но и с точки зрения совместного производства, - добавил он. - Кстати говоря, мы к этому готовы и по отдельным направлениям сейчас будем активно обсуждать".

Путин отметил, что Россия гордится своими перспективными разработками в сфере военной и гражданской авиации. По его словам, турецкие партнеры смогли увидеть на открывшемся во вторник в Жуковском МАКС-2019, в частности, новый российский самолет МС-21. "Я так понял, он президенту [Эрдогану] понравился, вертолетная техника очень понравилась, в том числе Ми-38, легкие вертолеты, которые используются в том числе и для медицинских целей", - отметил российский лидер. Он напомнил, что Эрдоган планирует реализовать в Турции целую программу по развитию санитарной авиации. "У нас тоже такие планы на повестке дня в России", - добавил глава российского государства.